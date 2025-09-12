Zondag protest op Grote Markt tegen situatie in Gaza

Foto: Johannes Rienks

Komende zondag vindt op de Grote Markt de zogenaamde ‘Rode Lijn’-demonstratie plaats. Actievoerders in rode kleding protesteren tegen het stilblijven van het kabinet over de situatie in Gaza.

De actie wordt georganiseerd door Collectief Activisme Groningen. Volgens de organisatie is de actie een oproep aan Den Haag om zich actiever in te zetten voor een staakt-het-vuren in Gaza en om humanitaire hulp mogelijk te maken.

Het programma begint om 14.00 uur met toespraken en muziek op de Grote Markt. Een samengesteld koor, met inmiddels meer dan honderd leden, brengt een speciaal gecomponeerd lied van Ep Wesseling. Het stuk is gebaseerd op het gedicht Write My Name van de Palestijns-Amerikaanse dichteres Zeina Assam, over kinderen in Gaza. Daarnaast zijn er informatietafels voor bezoekers die zelf in actie willen komen.

De actie begint om 14.00 uur op de Grote Markt. Het programma eindigt rond 14.45 uur met een mars door de binnenstad.

Er hebben inmiddels meerdere grote Rode Lijn acties plaatsgevonden in Nederland. Daarbij gingen eerder deze zomer zo’n 150.000 mensen de straat op. Op 5 oktober is ook een gelijksoortige demonstratie in Amsterdam.