Zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen op WK Atletiek in Tokio (update)

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zondag zilver gewonnen op het WK Atletiek in Tokio. Met haar beste discusworp van 67 meter 50 moest ze alleen favoriet Valarie Allman voor laten gaan.

Al in haar eerste poging bereikte de 25-jarige Van Klinken haar beste afstand van de dag. Het was ook haar verste worp van het jaar. Allman overtrof die prestatie met 13 centimeter. Pas in de vijfde en voorlaatste poging kraakte de 30-jarige Amerikaanse die eerste worp, met een magistrale 69 meter 48. Bij de zesde en beslissende worp van Van Klinken belandde de discus van 1 kilo na 66 meter 44 in het gras. De Cubaanse Morales eindigde als derde met 67 meter 25. De Nederlandse Alida van Daalen werd elfde met 62 meter 24.

Van Klinken ging in Tokio voor een medaille. Tijdens de WK’s van 2022 en 2023 eindigde ze als vierde en bij de Europese kampioenschappen van vorig jaar werd ze tweede. “Ik ben heel trots,” zei ze voor de camera van de NOS. “Het moet nog wel bezinken. Ik was heel zelfverzekerd en ik heb het verdiend.” Toch zat er méér in, meende ze: “Mijn eerste worp is nooit de beste. Qua afstand zat er nog meer in. Ik verwachtte eigenlijk 70 meter te werpen.”

Het toernooi is voor Van Klinken nog niet voorbij. Later in de week wacht nog het kogelstoten. Op dat onderdeel is ze geen medaillefavoriet.