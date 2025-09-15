Ziekenhuizen in Stad gaan samenwerken met thuiszorg om ziekenhuisbedden te besparen

De nieuwe ziekenhuisbedden van het Martini Ziekenhuis worden schoongemaakt voor ze de afdeling op gaan - Foto: Martini Ziekenhuis

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis gaan bepaalde behandelingen die vroeger alleen in het ziekenhuis konden worden gegeven in de nabije toekomst bij mensen thuis laten uitvoeren.

Vier ziekenhuizen en zes thuiszorgorganisaties zetten maandagochtend hun handtekening onder een transitieplan, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit plan moet zorgen voor toegankelijke, veilige en betaalbare zorg in de komende decennia. Daarmee moet geld vrijkomen van zorgverzekeraars voor hun plannen.

Voor bijna twintig behandelingen liggen al plannen klaar, en het aanbod wordt de komende jaren uitgebreid. De ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties denken onder meer infuus-antibiotica, nazorg na een hart- of herseninfarct en begeleiding bij hevig zwangerschapsbraken thuis uit te kunnen voeren. Dat kan de ziekenhuizen, naar eigen zeggen, flink wat bedden besparen. Want nu liggen patiënten bij deze vormen van (na)zorg soms dagen of weken in een ziekenhuisbed.

De plannen zijn ook fijn voor patiënten, stellen de ziekenhuizen, want voor hen betekent het minder reizen en wachttijd. Ze kunnen herstellen in hun eigen huis, omringd door familie en vrienden. De thuiszorgmedewerkers worden aangestuurd door artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, zodat de kwaliteit en veiligheid van de zorg gewaarborgd blijft. Daarnaast is er thuismonitoring, waarmee artsen en verpleegkundigen op afstand de gezondheid van de patiënt kunnen volgen.