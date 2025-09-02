Zesde editie van World Tennis Tour Haren in volle gang

Deze week is Haren het podium voor internationaal toptennis tijdens de zesde editie van de World Tennis Tour, met talenten uit binnen- en buitenland.

Haren vormt deze week opnieuw het decor voor internationaal toptennis. Voor de zesde keer op rij organiseert de Tennis- en Squashclub Haren het prestigieuze toernooi, waar zowel dames als heren strijden volgens hetzelfde speelschema. Het hoofdtoernooi telt 32 spelers, wat betekent dat vijf zeges nodig zijn om de beker te veroveren. Een aantal plaatsen is gereserveerd voor deelnemers die zich via de kwalificaties – waaraan maximaal 48 spelers deelnemen – weten te plaatsen. Het prijzengeld bedraagt voor zowel de mannen als de vrouwen 15.000 dollar.

Niet alleen internationaal talent betreedt de baan, ook regionale toppers krijgen de kans zich te meten met de wereldtop. Onder hen zijn Niels Visker, Annelin Bakker en Jarno Jans, die inmiddels hun opwachting in het toernooi maken.

Het internationaal toptennistoernooi is van 31 augustus tot en met 7 september. Voor meer informatie en het hele programma kun je terecht op de site van het tennistoernooi.