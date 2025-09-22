Zes Groningers gaan non-stop namen voorlezen van omgekomen Israëli’s en Palestijnen

Foto: Johannes Rienks

Vanaf volgende week woensdag lezen zes inwoners van Groningen, tussen de bomen op de Grote Markt, dag en nacht de namen voor van slachtoffers van het geweld in Israël en Gaza.

De namenlijst begint met de meer dan achthonderd Israëlische slachtoffers van 7 oktober 2023. Daarna volgen de ruim 69.000 Palestijnen die sinds die datum in Gaza zijn gedood.

De initiatiefnemers noemen het een ‘stille en sobere manifestatie’, die waarschijnlijk tot maandag 6 oktober gaat duren. Er is geen muziek, geen vlag, geen bloemen en geen knuffels. Alleen de namen worden genoemd, één voor één.

“Wij zijn verbijsterd over de genocide die zich in Gaza voltrekt”, schrijven de initiatiefnemers over hun actie. “Wij willen uiting geven aan onze gevoelens van onmacht, woede en verdriet. We getuigen van het onvoorstelbare verlies aan menselijkheid dat zich daar dag na dag opstapelt. We getuigen stil en waardig. We weten en we willen niet wegkijken.”

Als er meer Groningers zijn die mee willen lezen, kunnen ze zich aanmelden via deze website.