Zaterdag geen treinen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans, Arriva zet bussen in

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Komende zaterdag rijden er geen treinen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans vanwege werkzaamheden aan het spoor. Vervoerder Arriva zet dan bussen in op het traject.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van de Wunderline, de geplande spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Arriva adviseert reizigers daarom hun reis vooraf te plannen via een online reisplanner De dienstregeling van de vervangende bussen staat op de website van Arriva.