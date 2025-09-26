Zaalvoetbal: Overwinningen Futsal Groningen en Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen heeft vrijdagavond in de eredivisie zaalvoetbal in eigen huis met 2-1 gewonnen van Volendam.

Groningen was beter voor de pauze en Yoshua St, Juste opende de score. Na rust maakte St. Juste zijn tweede. Volendam kwam in het tweede bedrijf meer opzetten. Doelman Frank Woldring stopte een paar ballen, maar moest toch een keer capituleren.

Groningen heeft na drie wedstrijden zes punten in de eredivisie en staat achtste.

Vrouwen

De vrouwen van Drs. Vijfje wonnen in Den Helder met 6-4 van Zeemacht. Drs. Vijfje steeg naar de derde plaats in de eredivisie met zes punten uit drie wedstrijden.