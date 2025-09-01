Wubbo (Ockels) waait komend jaar door Europa

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Komend stormseizoen krijgt een van de stormen de naam Wubbo, als eerbetoon aan ‘Stadjer’ Wubbo Ockels die als eerste Nederlander in de ruimte vloog.

Het KNMI maakte de stormnamen, die het elk jaar samen met de Ierse en Britse weerdiensten bedenkt, maandagmiddag bekend. Naast Wubbo Ockels zijn ook de namen Eddie, Hannah, Janna, Lilith, Nico en Chandra gekozen.

De meteorologische herfst is begonnen en daarmee ook het stormseizoen. Stormen krijgen een naam om mensen vooraf te waarschuwen voor gevaarlijk weer. Zo kan iedereen zich beter voorbereiden. Sinds 2019 krijgt een storm een naam als het KNMI code oranje of rood voor windstoten geeft. Soms kan een storm met code geel ook een naam krijgen.

Ockels werd geboren in Almelo en studeerde Wiskunde en Natuurkunde op de Rijksuniversiteit in Groningen. Met Groningen heeft hij altijd een hechte band gehouden. Of zoals hij zelf zei: “Groningen beschouw ik als mijn hometown.” Ockels was ook na zijn ruimtereis vaak in de stad te vinden vanwege verschillende onderzoeksprojecten. Bekend in de stad was hij ook vanwege zijn duurzame zeilschip de Ecolution. Ockels overleed in 2014 op 68-jarige leeftijd.