Woningcorporatie viert aanpak honderden woningen in Hoogkerk en Oosterhoogebrug met fietstocht

Foto: Ricardo Postma

In de afgelopen zes jaar heeft woningstichting Wierden en Borgen ruim achthonderd woningen aangepakt in Hoogkerk en Oosterhogebrug. Om de voltooiing van de grootschalige operatie te vieren, organiseerde de corporatie vrijdagmiddag een fietstocht.

Daarbij werd een groot deel van de projecten van de afgelopen jaren aangedaan. Na de fietstocht werd de samenwerking met Huurdersvereniging Hoogkerk-

Noorddijk symbolisch afgesloten met een feestelijk moment.

In 2019 maakten de twee partijen afspraken om de kwaliteit van ongeveer zevenhonderd woningen in Hoogkerk en Oosterhoogebrug te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn woningen opgeknapt, verduurzaamd of vervangen door nieuwbouw. Naast de oorspronkelijke afspraken zijn volgens Wierden en Borgen nog eens 130 extra woningen aangepakt.

“Voor bewoners gaat het om meer dan onderhoud”, vertelt directeur Matthieu van Olffen van Wierden en Borgen. “Het gaat om prettig wonen in een buurt waar je je thuis voelt. Dat we dit samen met de huurdersvereniging konden realiseren, maakt ons trots.”