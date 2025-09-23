“Woensdag zonnige perioden, komende dagen stralend najaarsweer”

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het stralend najaarsweer.

“Woensdag zijn er zonnige perioden en trekt er zo nu en dan wat sluierbewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 16 graden bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag is het helder bij 7 graden. Donderdag is het stralend najaarsweer. Het wordt 16 graden bij een straffe wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 5.”

“Vrijdag doet de wind het een stuk rustiger aan. Het is zonnig en droog bij 17 graden. Lees op de weerpagina alles over het weekendweer of luister op werkdagen naar het dagelijkse radioweerpraatje dat om 08.50 uur te horen is in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”