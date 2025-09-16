“Woensdag waterig zonnetje, eind van de week warm nazomerweer”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De temperaturen lopen aan het einde van de week op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag en zaterdag mogelijk 25 graden worden.

“Woensdagochtend schijnt er af en toe een waterig zonnetje en blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe en valt er vooral later op de dag en in de avond lichte regen. Het wordt 17 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag is er eerst veel bewolking en valt er nog een buitje. In de middag blijft het droog en met een af en toe doorbrekende zon wordt het 20 graden.”

“Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en is het plotseling compleet nazomer met 23 tot 25 graden als maximumtemperatuur. Op zaterdag houdt dit warme nazomerweer aan. Ook dan wordt het bijna of rond de 25 graden en is er flink wat zon, hoewel niet stralend. In de avond en in de nacht naar zondag is er kans op een onweersbui. Over het vervolg lees je alles op de weerpagina of luister op werkdagen naar het radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”