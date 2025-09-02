“Woensdag stevige buien met kans op onweer, komend weekend mogelijk overgang naar zeer warm weer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zomer keert terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis volgt er komend weekend een overgang naar warm en mogelijk zeer warm zomerweer.

“Woensdagochtend volgt er vanuit het zuidwesten af en toe regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het eerst droog en is er wat zon bij een maximumtemperatuur van 22 of 23 graden. Later in de middag vanuit het zuidwesten enkele stevige buien met kans op onweer en windstoten. De zuidenwind is fors, vrij krachtig, windkracht 5. In de nacht naar donderdag wordt het droog en ligt de minimumtemperatuur rond 15 graden.”

“Donderdag is het een stuk rustiger. Daarbij is het wisselend bewolkt weer met in de middag een verspreide bui. Het wordt 22 graden. Vrijdag vallen er een paar buitjes bij 20 graden. Tijdens het weekend volgt de overgang naar warm en zondag mogelijk zeer warm weer. Meer daarover op de weerpagina of luister op werkdagen naar het dagelijkse radioweerpraatje rond de klok van 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”