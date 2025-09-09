“Woensdag droog en opklaringen, op donderdag en vrijdag buien”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen vallen er buien, maar de zon laat zich ook zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de maximumtemperatuur de komende dagen onder de 20 graden steken.

“Woensdag is er eerst kans op lokale mistbanken die spoedig zullen verdwijnen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft overdag droog waarbij het vooral in de middag geregeld opklaart. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3. In de nacht naar donderdag is er kans op een bui bij 14 graden als laagste temperatuur. Donderdagochtend valt er een bui. De rest van de dag is het droog en met geregeld zon wordt het 19 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag valt er af en toe een bui en wordt het 17 of 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. En krijgt het weekend twee gezichten? Lees er alles over op de weerpagina of luister op werkdagen naar het weerpraatje dat om 08.50 uur te horen is in de OOG Ochtendshow op OOG radio.”