Wisselvalligheid niet uit de lucht tot midden volgende week

Foto: Lars Faber

Wie had gehoopt op een snelle terugkeer van een echte nazomer komt voorlopig van een koude kermis thuis. Tot in het midden van volgende week is er elke dag kans op een bui, wisselen wolkenvelden de zon af en kan het soms ronduit onstuimig zijn.

Door Johan Kamphuis

Vooral in de loop van zaterdag vallen er enkele buien met kans op een slag onweer. Het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. De nacht naar zondag is droog en fris met minima dalend tot iets onder de 10 graden.

Zondag overdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan een lokaal buitje vallen en het wordt 19 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

In de nacht naar maandag volgen opnieuw een paar buien. Het is maandag overdag erg onstuimig met een krachtige zuidwestenwind, tot windkracht 6. Verder is er geregeld zon, afgewisseld door stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. Dinsdag blijft het stevig waaien en valt er een verspreide bui bij 17 graden. Woensdag gaat de wind waarschijnlijk aan de ketting, maar gaat het wel weer vaker regenen bij een graad of 15.