Wisselend weer tot en met warm en droog weekend

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Het weer in Groningen is behoorlijk wisselvallig deze week. Er zijn droge dagen met zon en lekkere temperaturen. Maar vrijdag doorbreekt de trend met wat regen.

Het blijft donderdag op de meeste plaatsen droog. Met geregeld zon wordt het 23 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 14 graden bij vrij helder weer. Vrijdag overdag neemt de bewolking toe en valt er in de middag af en toe regen. Het wordt 19 graden.

Zaterdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 22 graden en het blijft droog bij een zwakke veranderlijke wind. Zondag is het droog en warm bij 25 tot 27 graden. Er is veel zon en er trekken wat sluierwolken over.

Zet de nazomer daarna door? Lees het op de weerpagina of luister naar het dagelijkse radioweerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow om 8:50 uur.