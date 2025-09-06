Winkeldieven met honderden euro’s aan parfum aangehouden in Guldenstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een parfumerie aan de Guldenstraat zijn zaterdagmiddag twee winkeldieven in de kraag gevat. Ze hadden voor honderden euro’s aan geurtjes uit de winkel geprobeerd te stelen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“Ze hadden de geuren onder hun kleding verstopt,” vertelt Wind. “Nadat ze naar buiten liepen, hebben twee winkelbeveiligers ingegrepen. Zij konden het duo staande houden en hebben hen terugbegeleid naar de parfumerie. Daar werd de politie gebeld, die vervolgens een onderzoek is gestart.”

Wind beschrijft dat de mannen ook goederen hebben gestolen in andere winkels in de binnenstad. “Ze zijn duidelijk op strooptocht geweest. Dat blijkt uit de spullen die tevoorschijn zijn gekomen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het qua geuren alleen al om een bedrag van enkele honderden euro’s.”

De twee personen zijn aangehouden. De politie doet verder onderzoek in de zaak.