“Paradijsvogeltuin is tijdelijk initiatief, waarbij er op deze locatie woningbouw komt”

Tijdens het laatste Noorderzon Festival werd één van de voorstellingen in de Paradijsvogeltuin gespeeld. Foto: Niels Knelis Meijer

De Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk zal niet op de huidige locatie kunnen blijven. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. Op de locatie aan de Paradijsvogelstraat moeten op termijn woningen gebouwd worden.

De tuin ontstond vijf jaar geleden op een voormalig bouwterrein van de gemeente Groningen. Lange tijd lag dit terrein er verlaten bij, maar een aantal bewoners van een omliggend pand zagen kansen. Met hun idee schreven ze zich in voor een prijsvraag van de gemeente en wisten zo een startbedrag binnen te halen. Dankzij de samenwerking met CareX werd de Paradijsvogeltuin binnen een paar maanden werkelijkheid. CareX nam het vastgoedbeheer op zich, waardoor de bewoners zich volledig konden richten op hun creatieve en sociale invulling. Vandaag de dag wonen er zo’n 25 mensen op het terrein, in zelfgebouwde huizen of wagens die volledig off-grid zijn. Er is een eigen watersysteem waarbij regenwater wordt gebruikt. Koken gebeurt op gas of hout en zonnepanelen voorzien in stroom. In een open en inspirerende sfeer delen de bewoners kennis en ervaring met buurtgenoten en geïnteresseerden.

Waardevol, zo stelt de fractie van de Partij voor de Dieren. Afgelopen week werd er in de Groningse gemeenteraad gesproken over de toekomst van de Oosterhamrikzone. Raadslid Wesley Pechler van deze partij: “In het raadsvoorstel staat: ‘Een aantal onderwerpen die uw raad heeft meegegeven, zijn door ons verwerkt in de definitieve versie van het toekomstbeeld. Dit betreft het behoud en versterken van voorzieningen als ‘Bie de Buuf’, ‘Mien Toentje’ en ‘De Paradijsvogeltuin’.’ Maar in het participatierapport staat over De Paradijsvogeltuin: ‘Daarvan is bekend dat het een tijdelijk initiatief is.’ Dat roept voor mijn fractie onduidelijkheden op. Wij willen weten tot welke categorie de tuin behoort. En ook willen we weten of het College van plan is om op zoek te gaan naar een andere locatie voor de waardevolle Paradijsvogeltuin, mocht men deze plek moeten verlaten.”

Wethouder Van Niejenhuis is klip en klaar dat de tuin niet op de huidige locatie kan blijven: “De Paradijsvogeltuin is een tijdelijk initiatief. Op termijn komt er op deze plek woningbouw. Uiteraard zullen we dan gaan kijken of we de mensen die er nu actief zijn, kunnen helpen met het vinden van een nieuwe plek.” Bewoners van de tuin uitten vorige week al hun zorgen bij OOG. Ze vertelden dat hun contract over twee jaar eindigt. Volgens hen moet er op de locatie een woontoren worden gerealiseerd.