Wethouder over hybride-parkeren in De Wijert: “Is een pilot die we na een jaar gaan evalueren”

Aan de rechterkant de reguliere parkeerplekken die dag en nacht gebruikt mogen worden, links de hybride-parkeerplekken. Foto: eigen foto

Het hybride-parkeren in de wijk De Wijert is een pilot die na twaalf maanden geëvalueerd wordt. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. Dit betekent dat na twaalf maanden de pilot aangepast, gestopt of definitief ingevoerd gaat worden.

Bewoners ageerden vorige week tegen de plannen waarbij ze hun problemen kenbaar maakten tijdens een hoorzitting. Hoe ziet het hybride-parkeren eruit? Aan de ene zijde van de straat vind je reguliere parkeerplekken, aan de andere zijde tref je de hybride plekken aan. Op de hybride plekken mag overdag tot 17.00 uur niet geparkeerd worden. Rik Heiner van de VVD: “Bewoners zijn niet blij met de plannen. Er zijn al rond de honderd handtekeningen verzameld van mensen die het hier niet mee eens zijn. Het doel van hybride-parkeren is het herwinnen van openbare ruimte. Alleen die herwinnen we juist voor de bewoners, terwijl de bewoners nu zeggen dat ze het hier absoluut niet mee eens zijn. Er is niet gekeken naar draagvlak, terwijl het idee is dat deze parkeervlakken juist overdag door kinderen worden gebruikt, maar die zitten dan juist op school. Dit lijkt gewoon op automobilist-pesten.”

Maar wethouder Broeksma is het daar niet mee eens: “Wat we in De Wijert doen is een pilot. Het hybride-parkeren doen we nergens. Dat doen we in De Wijert in de Reviusstraat en in de Spieghelstraat. Dat doen we met een reden, en dat hebben we ook besproken met de bewoners. Tijdens bewonersbijeenkomsten werd duidelijk dat zij maximale vrijheid willen hebben om te parkeren. Maar er zijn ook bewoners die juist voordelen zien in het hebben van extra speelruimte, vergroening en verkeersveiligheid.”

Broeksma vertelt dat dit allemaal besproken is en dat er gekozen is voor een middenweg. “We hebben gekozen voor hybride-parkeren op bepaalde momenten, dus niet de hele tijd. Daarmee houd je rekening met de behoefte aan parkeren, maar je houdt ook rekening met eventuele andere functies. Dat dit een pilot is, betekent dat de situatie gemonitord wordt en dat er geëvalueerd gaat worden. Dat gaan we doen na twaalf maanden. In de Spieghelstraat is er sinds april sprake van hybride-parkeren, andere straten volgen nog, dus komend voorjaar gaan we hier naar kijken. We zullen hier ook advies over vragen bij de Adviescommissie. Deze commissie gaat ons ook helpen bij het vraagstuk of de pilot eventueel aangepast moet worden, of we ermee moeten stoppen of dat we ermee moeten doorgaan. Dat is de situatie, waarbij we deze pilot een kans willen geven.”

De wethouder is het ook niet met Heiner eens: “U zegt dat kinderen op school zitten. Maar dat klopt niet. Niet alle kinderen zitten op school. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. Maar het gaat niet alleen om kinderen. Het gaat ook over ouderen of over mensen die daar willen zijn, waarbij een deel van de parkeerplaatsen overdag hybride kan worden ingevuld. Waarbij deze stoep breder is, waardoor er sociale cohesie kan ontstaan. De leefbaarheid vergroot en ondertussen blijft er een goede optie voor parkeren na werktijden.”