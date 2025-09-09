Werkzaamheden N34 zorgen voor omleidingen Qliners van en naar Stad

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Reizigers tussen Emmen, Stadskanaal en Groningen krijgen in september te maken met aangepaste busroutes. Door afsluitingen van de N34 rijden Qliners 300 en 312 op meerdere dagen non-stop naar Groningen. Voor vervallen haltes worden pendelbussen ingezet.

Op zaterdag 13 september is de N34 dicht tussen Emmen en Borger. Qliner 300 rijdt dan rechtstreeks naar Groningen. Pendelbus 159 verbindt Emmen, Borger en Gieten. In Gieten sluit de bus aan op Qliner 310 naar Assen, waar je verder kunt reizen met de trein naar Groningen.

Van vrijdagavond 19 september 19.00 uur tot zaterdag 20 september 19.00 uur is de weg dicht tussen Borger en Gieten. Qliner 300 rijdt rechtstreeks tussen Emmen en Groningen. Tot vrijdagavond 19.00 uur en vanaf zaterdagavond 19.00 uur rijdt de bus weer de normale route. Pendelbus 159 rijdt ook hier tussen Emmen, Borger en Gieten en sluit aan op Qliner 310. In de nacht worden extra ritten naar Assen ingezet.

Op zaterdag 27 september is de N34 dicht tussen Gieten en De Punt. Qliner 300 rijdt dan rechtstreeks van Emmen naar Groningen, Qliner 312 rechtstreeks van Stadskanaal naar Groningen. Pendelbussen 158 en 159 rijden naar Gieten, waar aansluiting is op Qliner 310 naar Assen en de trein naar Groningen.

Op zondag 28 september is hetzelfde weggedeelte dicht van 07.00 tot 17.00 uur. Qliner 300 rijdt in die tijd rechtstreeks van Emmen naar Groningen. Qliner 312 rijdt overdag tot P+R Gieten met overstap op Qliner 310. Vanaf 17.00 uur rijdt Qliner 300 weer normaal. Ook hier rijdt pendelbus 159 voor de vervallen haltes.

Door de aanpassingen moeten reizigers vaker overstappen en kan de reis langer duren. Voor vertrek wordt aangeraden de reisplanner van vervoerder Qbuzz te checken.