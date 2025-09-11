Werkzaamheden gestart voor nieuwe kade Stadshavens

Foto: Lars Faber

Het plaatsen van hogere damwanden aan het Eemskanaal Noordzijde is deze week gestart. De kade, die onderdeel wordt van de nieuwe wijk Stadshavens, wordt geschikt gemaakt voor doorfietsroutes, wandelpaden, zitplekken en een plein direct aan het water.

De nieuwe damwanden moeten de kade hoger en steviger maken. Op deze manier wordt de hoogte gelijkgetrokken met de bestaande kade vanaf de Oosterhavenbrug.

Het verhogen van de kade is nodig vanwege hoogwatermaatregelen en eisen van het waterschap. Ook biedt de verhoging ruimte voor het planten van nieuwe bomen.

Tijdens de werkzaamheden is de kade tussen Oosterhavenbrug en Berlagebrug grotendeels afgesloten voor verkeer. Auto- en fietsverkeer kunnen de omleidingen volgen via het Damsterdiep.