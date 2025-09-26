Wedstrijd FC Groningen – Feyenoord is weerzien met Luciano Valente

Foto FC Groningen. FC Groningen - De Graafschap. De doelpuntenmakers. Postema klimt op Valente.

FC Groningen moet het zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord doen zonder Brynjólfur Willumsson, Noam Emeran en mogelijk ook Oskar Zawada.

Zawada verliet vrijdag het trainingsveld met een blessure en het is onduidelijk of hij zondag in actie kan komen. Willumson heeft de groepstraining hervat, maar de topscorer van de eredivisie is nog niet wedstrijdfit. Dat duurt nog twee tot drie weken. Emeran is herstellende van een hamstringblessure.

De wedstrijd tegen Feyenoord is een weerzien met Luciano Valente, die aan het begin van dit seizoen de FC verruilde voor de Rotterdammers. “Luciano zit in mijn hart”, aldus trainer Dick Lukkien op de FC Groningen website. “Het is een speler naar m’n hart en een persoon naar m’n hart. Buiten het veld gaan we elkaar vast en zeker een knuffel geven, binnen de lijnen zullen we ook hem moeten aanpakken. Net als de rest van Feyenoord, want de ploeg heeft veel goede spelers”.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de Euroborg en staat onder leiding van Bas Nijhuis.