Waterbedrijf Groningen stapt uit WarmteStad, gemeente wordt voor 10 miljoen de enige eigenaar

Als ook de gemeenteraad het ermee eens is, neemt de gemeente Groningen voor een bedrag van 10 miljoen euro alle aandelen van WarmteStad over van het Waterbedrijf Groningen. Daarmee wordt de gemeente volledig eigenaar van het warmtebedrijf.

Volgens het college wil het Waterbedrijf zich weer helemaal richten op drinkwater. Daarom trekt het zich uiterlijk eind 2026 terug als aandeelhouder. Andere opties, zoals verkoop aan een derde partij of het zoeken van een nieuwe mede-aandeelhouder, zijn volgens het college geen goed alternatief.

De volledige overname door de gemeente geeft volgens het college de meeste zekerheid en eenvoud en levert het belangrijke voordelen op. Zo krijgt de gemeente nu volledige zeggenschap over investeringen, bestuur en de mogelijke komst van nieuwe partners. Ook kan de gemeente beter sturen op betaalbaarheid en duurzaamheid.

Ondanks de miljoenenovername van de aandelen zijn de jaarlijkse kosten voor volgens het gemeentebestuur beheersbaar. In 2025 gaat het om een kapitaallast van ongeveer 42.500 euro en vanaf 2026 om 160.000 euro per jaar. Deze lasten worden gedekt in de gemeentelijke begroting.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen. Ook het Waterbedrijf Groningen moet formeel instemmen met de overdracht. Daarna wordt de koop bij de notaris afgerond.

Gemeente steekt miljoenen in WarmteStad

In juli werd al bekend dat de gemeente dit jaar 19 miljoen euro in WarmteStad wil steken en volgend jaar nog eens 7,5 miljoen euro. Daarnaast staat de gemeente garant voor maximaal 16 miljoen euro aan leningen die het warmtebedrijf bij banken wil afsluiten. De extra kapitaalinjectie is vooral nodig door Europese staatssteunregels. Daardoor moeten warmtebedrijven veel meer eigen vermogen inbrengen dan eerder gedacht, om subsidies te kunnen blijven ontvangen.

Met het extra geld moet WarmteStad de komende drie jaar zo’n zesduizend nieuwe aansluitingen realiseren en voor 27,5 miljoen euro aan oude gemeentelijke leningen aflossen. Eind dit jaar heeft het bedrijf naar verwachting 7.500 aansluitingen, wat moet doorgroeien naar 15.600 adressen in 2028. Het warmtebedrijf gebruikt restwarmte van datacenters en zonnewarmte uit het zonthermiepark Dorkwerd. Daardoor stijgt het aandeel duurzame warmte dit jaar naar zestig procent.