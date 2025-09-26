Waterbedrijf blij met overname WarmteStad door gemeente: ‘Focus op grote opgaven rond drinkwatervoorziening’

De gemeente Groningen wordt vanaf dit najaar definitief de enige eigenaar van WarmteStad. De gemeenteraad gaf woensdag akkoord voor de overname. Het Waterbedrijf laat weten blij te zijn dat de gemeente haar aandeel in het warmtenet op zich neemt.

De overname werd eerder deze maand al aangekondigd door het gemeentebestuur. Zowel de gemeenteraad als het bestuur van het Waterbedrijf Groningen moesten nog akkoord geven. Dat is nu gebeurd.

‘Focus op grote opgaven rond drinkwater’

“Voor de groei en verdere ontwikkeling van WarmteStad zijn blijvende investeringen nodig die wij als drinkwaterbedrijf niet meer waar kunnen maken,” zegt voor Harm Beerda van de Raad van Commissarissen van Waterbedrijf Groningen. “Tegelijkertijd staat het waterbedrijf voor grote opgaven in de drinkwatervoorziening. De toenemende druk op bronnen, infrastructuur en kwaliteit vraagt om gerichte investeringen en focus.”

Directeur Riksta Zwart vult aan: “We zijn daarom blij dat de gemeente het eigenaarschap volledig op zich neemt. We hebben er alle vertrouwen in dat de warmtetransitie in Groningen krachtig wordt voortgezet en zijn zeker ook trots op de bijdrage die wij samen met de gemeente Groningen hieraan vanaf 2014 hebben mogen leveren.”

Kapitaalinjectie nodig voor staatssteun

De gemeente betaalt 10 miljoen euro voor de aandelen. Ondanks de miljoenenovername van de aandelen zijn de jaarlijkse kosten voor volgens het gemeentebestuur beheersbaar. In 2025 gaat het om een kapitaallast van ongeveer 42.500 euro en vanaf 2026 om 160.000 euro per jaar. Deze lasten worden gedekt in de gemeentelijke begroting.

In juli werd al bekend dat de gemeente dit jaar 19 miljoen euro in WarmteStad wil steken en volgend jaar nog eens 7,5 miljoen euro. Daarnaast staat de gemeente garant voor maximaal 16 miljoen euro aan leningen die het warmtebedrijf bij banken wil afsluiten. De extra kapitaalinjectie is vooral nodig door Europese staatssteunregels. Daardoor moeten warmtebedrijven veel meer eigen vermogen inbrengen dan eerder gedacht, om subsidies te kunnen blijven ontvangen.

Met het extra geld moet WarmteStad de komende drie jaar zo’n zesduizend nieuwe aansluitingen realiseren en voor 27,5 miljoen euro aan oude gemeentelijke leningen aflossen. Eind dit jaar heeft het bedrijf naar verwachting 7.500 aansluitingen, wat moet doorgroeien naar 15.600 adressen in 2028. Het warmtebedrijf gebruikt restwarmte van datacenters en zonnewarmte uit het zonthermiepark Dorkwerd. Daardoor stijgt het aandeel duurzame warmte dit jaar naar zestig procent.