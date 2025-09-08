Water Race moet leerlingen basisscholen bewuster laten omgaan met water

Dijkgraaf Roeland van der Schaaf (Noorderzijlvest) trapt de Water Race af in Wildervank - Foto via Noorderzijlvest

Tien scholen uit de provincie Groningen beginnen vanaf deze maandag aan de ‘Water Race’. Vier weken lang gaan leerlingen uitdagingen aan om bewuster om te gaan met water.

Tijdens de race leren de kinderen over watergebruik, waterkwaliteit en het belang van schoon water. Ze volgen gastlessen van experts en doen interactieve opdrachten. Ook betrekken ze hun ouders en buurtbewoners, bijvoorbeeld door samen afval op te ruimen bij een kanaal of sloot. Zo oefenen de kinderen op een leuke manier hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamer waternetwerk.

De Water Race duurt van 15 september tot 9 oktober. Het project is een samenwerking tussen waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen, gemeente Groningen en Race Against Waste.