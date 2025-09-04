Waardering voor vrijwilligers zwembad Scharlakenhof

Foto: Joris van Tweel. Zwembad Scharlakenhof, Haren.

De groep vrijwilligers van zwembad Scharlakenhof in Haren is deze week in het zonnetje gezet. Namens de badgasten ontvingen ze een oorkonde en twee imposante taarten.

Het betrof een initiatief van Harener Ger van Gelder. Waarom deze geste? “Als blijk van waardering voor het werk dat zij doen. Het bad is zonder deze mensen niet te exploiteren en zou er hier dus niet meer gezwommen kunnen worden, Die zwemgasten zijn mensen van jong tot vooral oud, zwemclubs, fysiogroepen, diplomazwemmers en jeugd op de disco avond. Al met al zo’n 70.000 bezoekers per jaar.”

De vrijwilligers zitten van vroeg tot laat bij de kassabalie, letten op de bakjes met waardevolle spullen en meer, en dat in een prettige, sociale sfeer. Dat alles was aanleiding voor Van Gelder om op deze manier zijn dankbaarheid te tonen. Hij zwemt er al tien jaar lang. “Sindsdien wekelijks twee keer een uurtje voor € 5,25, entreeprijs ‘oudjes…’ We doen nog steeds mee in het leven. Zo denkt ongeveer iedereen er over die daar ronddobbert. Vandaar dit!”