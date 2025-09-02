VVD kritisch op speciale fatbike-parkeerplaatsen: ‘Er is toch overlast door fatbikers?’

Foto: VVD-fractie gemeenteraad

De gemeente Groningen richt speciale parkeerplaatsen in voor fatbikes, fietsen met brede banden. Opvallend, vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad. Fatbikes zijn juist een bron van overlast, constateert de Groningse afdeling van de partij.

Komende woensdag stelt de VVD-fractie vragen aan het gemeentebestuur over de speciale parkeerplaatsen, die de fatbikes wel moeten delen met scooters en bromfietsen. De partij is verbaasd dat fatbikes speciale parkeerplekken krijgen (onder meer op plekken waar voorheen ook gewone fietsen mochten staan), terwijl er klachten over overlast zijn.

De VVD vindt de keuze van het college niet passen binnen haar campagne ‘Groningen Fietsstad’. De fractie vindt het daarnaast vreemd dat fatbikes bij het parkeren wel een eigen plek krijgen, terwijl er juridisch geen onderscheid kan worden gemaakt tussen fatbikes en gewone (elektrische) fietsen. Onder meer daardoor is een verbod op de fietsen niet mogelijk.