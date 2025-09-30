VVD en BBB dringen aan op realistischer wolvenbeleid in Groningen

Foto via Pixabay

De fracties van VVD en BBB in de Provinciale Staten van Groningen willen dat er snel werk wordt gemaakt van een realistischer en werkbaarder wolvenbeleid. Aanleiding zijn de zorgen over de toenemende aanwezigheid van wolven in de provincie en de gevolgen daarvan voor boeren, dierhouders en omwonenden.

De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Volgens fractievoorzitters Willemijn Brilstra (VVD) en Klaas-Willem de Jong (BBB) is de tijd rijp voor herziening van het beleid. “Natuur verdient bescherming, maar boeren en dierhouders mogen daar niet structureel de dupe van worden. Ook inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun leefomgeving,” aldus de Statenleden.

Europese regels versoepeld

Onlangs is de beschermingsstatus van de wolf op Europees niveau verlaagd van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. Dat biedt volgens de fracties ruimte om in Groningen meer maatwerk te leveren. Zij willen weten welke mogelijkheden dit biedt voor populatiebeheer, wolfvrije zones en snellere vormen van ingrijpen bij problemen.

Kritiek op traagheid

Daarnaast vragen de partijen aandacht voor de effectiviteit van wolfwerende rasters en de traagheid van DNA-analyses bij aanvallen op vee. VVD en BBB pleiten voor alternatieven zoals een meldsysteem in plaats van langdurige vergunningprocedures.

Intensiever monitoren

Ook willen de fracties dat het provinciebestuur onderzoekt of het monitoringsprogramma kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld door het gebruik van zenders bij probleemwolven, wildcamera’s en laagdrempelige meldpunten voor inwoners. Daarbij vragen zij hoe dit zich verhoudt tot het landelijke wolvenplan.

De volledige set vragen is afgelopen maandag ingediend. VVD en BBB verwachten dat het College met concrete stappen komt richting een realistischer en uitvoerbaar wolvenbeleid in de provincie.