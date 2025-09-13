Vrouwen FC Groningen winnen ook tweede wedstrijd

Foto Andor Heij.

De vrouwen van FC Groningen hebben ook de tweede wedstrijd in de tweede divisie gewonnen.

Vorige week werd Jong Feyenoord met 2-1 verslagen. Zaterdagavond in het Esserbergstadion van Be Quick was Jong Hera United de klos. Het werd ook 2-1.

Femke Drenth opende na 40 minuten de score voor FC Groningen. Vijf minuten na de pauze was het alweer gelijk. Indy Vonk scoorde voor de Amsterdamse vrouwen. Een paar minuten later tekende Celine Agema voor de 2-1 eindstand.

Het was behoorlijk druk op de Esserberg, naar verluidt tussen de 1000 en 1200 mensen. Volgende week spelen de vrouwen van FC Groningen uit tegen Jong ADO Den haag. Het doel van FC Groningen is om in de najaarsreeks kampioen te worden, om zo in het voorjaar in de eerste divisie te spelen.