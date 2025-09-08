Vrijwilligers gezocht voor Noorderplantsoen schoonmaak

Afval in het Noorderplantsoen na een warme dag in april 2021. Foto Wouter Holsappel

Op zaterdag 11 oktober organiseert de gemeente Groningen samen met buurtbewoners de half jaarlijkse schoonmaak van het Noorderplantsoen.

De grote schoonmaak begin om 11.00 uur bij restaurant Zondag. “Iedereen is van harte welkom om zoveel mogelijk rotzooi uit het plantsoen op te ruimen”, aldus de organisatie. Na het verzamelen van het afval, brengt één van de organisatoren de volle vuilniszakken weg.

Aanmelden is niet nodig. De organisatie zorgt voor iets te drinken, snacks, grijpers en handschoenen. Rond 12.30 uur is de schoonmaak afgelopen en is het Noorderplantsoen hopelijk weer een stuk schoner.