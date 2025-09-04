Vrijdag kans op een buitje; in het weekend droog en warmer

Vrijdag wisselen flinke opklaringen stapelwolken elkaar af. Lokaal valt een buitje en het wordt 20 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is zwak, rond windkracht 2. ’s Nachts is het fris met 8 of 9 graden.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij rustige condities wordt het 23 graden.

Zondag is het zeer warm nazomerweer met 26 tot 27 graden als maximumtemperatuur. Er is veel zon en er trekken sluierwolken over. De zuidoostenwind neemt toe naar matig windkracht 3 tot 4.

Maandag is het zwoel en neemt de kans op een onweersbui toe. Of het kwik nog een keertje flink uitpakt is nog onduidelijk. Zet de nazomer daarna door of gaan we toch richting de herfst? Luister naar het radioweerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow of lees verder op de weerpagina.