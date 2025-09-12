Vrijdag geregeld zon met enkele bui

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wordt vandaag 18 graden bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 of 5.

Door: Johan Kamphuis

Morgen zijn er in de ochtend opklaringen en valt er verspreid nog een bui. In de middag neemt de buienactiviteit verder toe. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Zondag begint met wolken en een lokaal buitje. In de middag is er af en toe zon en loopt de temperatuur op naar 20 graden. De zuidoostenwind is is matig en vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de avond en nacht volgen er enkele stevige buien.

Maandag is het 19 of 20 graden, maar is het onstuimig met een krachtige zuidwestenwind, windkracht 6. Arriveert de herfst of krijgen we nog nazomer? De vooruitzichten zijn te lezen op de weerpagina.