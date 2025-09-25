Vrijdag blijft het droog: ”De dag begint bewolkt, maar in de middag zonneschijn”

Foto: Gerard Kobes

De regenjas kan de komende dagen aan de kapstok blijven hangen volgens OOG-weerman Johan Kamphuis. In het weekend blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien.

Vrijdag zijn er wolkenvelden en is er af en toe zon. Vooral in de middag klaart het op. De maximumtemperatuur ligt rond 17 graden bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten, kracht 3 tot 4. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden.

Zaterdag zijn er hardnekkige wolken, maar klaart het af en toe op. Het blijft droog en bij een zwakke zuidelijke wind wordt het 17 à 18 graden.

Zondag is er in de ochtend kans op mist. In de loop van de dag klaart het geregeld op en blijft het droog. De maximumtemperatuur komt uit rond 19 graden bij weinig wind.

