Voormalig raadslid Arno Rutte wordt staatssecretaris Rechtsbescherming

Arno Rutte, voormalig VVD-raadslid in Groningen, wordt staatssecretaris voor Rechtsbescherming. Hij volgt Teun Struycken (NSC) op, die onlangs met zijn partij uit het kabinet stapte.

Rutte werd geboren in Hengelo en was van 2010 tot 2012 lid van de Groningse gemeenteraad. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd hij voor de VVD verkozen tot Kamerlid. In die rol was hij onder andere woordvoerder Gezondheidszorg.

In 2019 verliet Rutte de landelijke politiek voor een baan als consultant. Met het vertrek probeerde hij een betere balans te vinden tussen werk en privé. Naast zijn politieke carrière is Rutte ook muzikaal actief als zanger van de band Harige Harry & The Ladyshavers, waarmee hij covers uit de jaren zestig zingt.