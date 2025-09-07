Voorbereidingen Campus Trail in volle gang: “Rennen door gebouwen op Zernike”

Foto: Stef Steneker

Op de Zernike Campus vindt aanstaande vrijdag 12 september de zesde editie van de Campus Trail plaats. Online inschrijven is niet meer mogelijk, maar op de dag zelf kun je nog een startnummer bemachtigen.

“Het evenement is een zogenaamde funrun,” laat de organisatie weten. “Er wordt een afstand van 4 mijl gelopen, dwars door de gebouwen van de Zernike Campus. Deze editie belooft weer bijzonder te worden, omdat we een mooie nieuwe route hebben bedacht die langs nieuwe gebouwen voert. Onderweg is er ruimte voor muziek en dans, wat zorgt voor een unieke ervaring.”

De start en finish zijn bij de Energy Barn aan de Zernikelaan. “Wil je je nog inschrijven? Online is dit niet meer mogelijk. Maar op de dag zelf kun je vanaf 14.30 uur nog een startnummer bemachtigen bij het secretariaat aan de start bij de Energy Barn.”

De eerste editie van de Campus Trail vond plaats in 2017 en bood toen plaats aan maximaal duizend deelnemers. Vorig jaar trok het hardloopevenement een recordaantal van vijfhonderd hardlopers.

De Campus Trail is een initiatief van Campus Groningen in samenwerking met de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, Bedrijvenvereniging WEST, ACLO, Lode Holding, het Sportcentrum, Entrance en wordt praktisch georganiseerd door Paul van Put Events.

Verslaggever Johannes Rienks maakte vorig jaar een reportage over de Campus Trail: