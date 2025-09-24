Vijf bedrijven uit Stad in landelijke Innovatie Top-100 van KvK

Foto: Sicco Haring

Vijf bedrijven uit de gemeente Groningen staan dit jaar in de KvK Innovatie Top 100. Dat is meer dan vorig jaar, toen er maar één bedrijf uit Stad op de lijst stond.

Uit de stad Groningen zijn Concept7, Powerchainger, Ameretat Health, MemoryLab en SG Papertronics geselecteerd. Ook New Born Rubber uit Grootegast dingt mee naar de prijzen.

De Kamer van Koophandel organiseert de verkiezing al twintig jaar om te laten zien welke bedrijven in Nederland voorop lopen met nieuwe ideeën en producten. Het publiek kan tot en met 21 oktober stemmen op de genomineerden. Op 14 november worden de prijzen uitgereikt in elf categorieën, zoals zorg, duurzaamheid, onderwijs en technologie.