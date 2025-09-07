Verschillende auto’s beschadigd in Vinkhuizen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de wijk Vinkhuizen zijn in de nacht van zaterdag op zondag verschillende auto’s beschadigd. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen.

Onder andere aan geparkeerde voertuigen in de Kobaltstraat werden vernielingen aangericht. Op foto’s is te zien dat ruiten van auto’s zijn ingeslagen. Even verderop, in de Barnsteenstraat, ontstond door nog onbekende oorzaak brand in een geparkeerde auto. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur onder controle te brengen.

Mensen die meer informatie of beeldmateriaal hebben van de vernielingen, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.