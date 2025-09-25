Verdachte gezocht van beroving met geweld in stationshal

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar de verdachte van een beroving met geweld in de hal van het Hoofdstation, op woensdag 18 juni rond 14:00 uur.

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte en het slachtoffer al worstelend de stationshal binnenkomen. De verdachte mishandelt het slachtoffer en berooft hem vervolgens van een geldbedrag. Vervolgens vertrekt hij te voet in de richting van de binnenstad. Het slachtoffer laat hij lichtgewond en beduusd achter.

Op beelden van de beroving die in het bezit zijn van de politie is te zien dat meerdere mensen getuige zijn van de beroving. Diverse getuigen zijn gehoord, maar dit heeft nog niet tot de aanhouding van de man geleid. Het is ook mogelijk dat mensen van buiten de stationshal iets hebben meegekregen van de beroving, de verdachte hebben gefilmd of andere informatie hebben voor het onderzoek.

De politie vraagt aan mensen die de verdachte herkennen, die beelden van hem hebben of die iemand hebben horen praten over de mishandeling, contact op te nemen. Dat kan via de tiplijn, 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Camerabeelden en foto’s zijn te zien op de website politie.nl . Klik vervolgens op ‘gezocht’.