Verdachte ernstige mishandeling op Grote Markt zit waarschijnlijk in het buitenland

Foto via Politie.nl

De politie heeft een zeer sterk vermoeden wie verantwoordelijk is voor de poging tot straatroof en zware mishandeling van een 19-jarige man op de Grote Markt. Volgens de recherche gaat het om een man die mogelijk al langere tijd in het buitenland verblijft.

Dat laat de politie weten na de uitzending van Opsporing Verzocht van vorige week. Na de uitzending kwamen meer dan twintig tips binnen. De verdachte is nog niet aangehouden. De politie doet onderzoek naar zijn huidige verblijfplaats.

De mishandeling vond plaats in de nacht van 20 op 21 mei. Het 19-jarige slachtoffer was met twee vrienden op stap in de stad. Ze dronken nog iets in een feestcafé in de binnenstad en daarna halen ze nog wat te eten bij een grillroom. Vervolgens liepen ze richting hun fietsen, wanneer ze op de Grote Markt werden aangesproken en belaagd door een groepje mannen.

Eén van de mannen dwong het slachtoffer tot het afgeven van zijn pinpas en pincode, terwijl hij met geweld wordt gescheiden van z’n vrienden. De verdachte slaat een glazen fles kapot en steekt dat vervolgens in het gezicht van het slachtoffer. Uiteindelijk gaat de dader er samen met de andere mannen vandoor, overigens zonder buit. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. In het ziekenhuis bleek dat hij meerdere snijwonden in z’n gezicht had opgelopen.

Mensen kunnen blijven tippen over de zaak. Dat kan door contact op te nemen met de politie via 0800-6070. Anoniem tippen kan via 0800-7000.