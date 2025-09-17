Veldspaatstraat in Vinkhuizen gaat volgend jaar op de schop, zo komt het eruit te zien

De Veldspraatstraat (via Google Maps - Streetview)

De Veldspaatstraat in Vinkhuizen wordt in 2026 flink vernieuwd. De straat krijgt een veiligere schoolomgeving, meer groen, betere waterafvoer en overzichtelijker verkeer. De verbouwing wordt tegelijk gedaan met de aanleg van het warmtenet en de vervanging van het riool.

De Veldspaatstraat heeft twee basisscholen: OBS de Sterrensteen en OBS De Hoeksteen. Rond de twee basisscholen wordt de straat wandel- en fietsvriendelijker gemaakt. Het middelste deel tussen Marmerstraat en Granietstraat wordt versmald en eenrichtingsverkeer.

De Veldspaatstraat aan de kant van de Diamantlaan. Links de huidige situatie, rechts een impressie van na de verbouwing.

Langs de straat komen zogenaamde ‘Raingardens’ om regenwater op te vangen. Dit helpt ook tegen hitte in de zomer. Extra groen wordt aangeplant, maar het soort planten zorgt ervoor dat er geen bessen of vruchten op straat of auto’s vallen.

“Langs de straat komen duidelijk aangegeven parkeervakken. Zo wordt het parkeren overzichtelijker en veiliger. Dat moet voorkomen dat auto’s rommelig worden neergezet, zoals nu vaak gebeurt tijdens het halen en brengen van kinderen.

Midden van de Veldspraatstraat. Links de huidige situatie, rechts een impressie van na de verbouwing.

Tijdens de herinrichting wordt ook een warmtenet aangelegd en het hemelwaterriool vernieuwd. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met andere werkzaamheden. Volgens de gemeente volgt er nog een campagne om ouders te informeren over de nieuwe inrichting en het veilig brengen en halen van kinderen.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de verbouwing, die volgens het college zo’n 380.000 euro zal kosten.