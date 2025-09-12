Veel competitie en bekervoetbal zaterdag in OOG Sport

Foto: Andor Heij. PKC'83- Heino

Komende zaterdag is er vanaf 15.00 uur weer een aflevering op de radio van OOG Sport. Die staat vooral in het teken van amateurvoetbal.

Er zijn flitsen te horen van de vierde divisie wedstrijd PKC’83 – SDV Barneveld. PKC pakte vorige week de eerste punten in de vierde divisie door DETO te verslaan. PKC staat daardoor twaalfde na drie wedstrijden. Barneveld staat een plek lager.

Beker

Daarnaast wordt je in het programma op de hoogte gehouden van de tussenstanden en uitslagen van wedstrijden in de derde ronde van de poulefase van de noordelijke districtsbeker. Dit weekeinde wordt duidelijk welke clubs naar de knock-outfase gaan.

Futsal Groningen

Verder is er onder meer een terugblik op het eredivisieduel in de zaalvoetbalcompetitie tussen Futsal Groningen en FC Eindhoven die vrijdag (vanavond) gespeeld wordt.

Meer sport

Daarnaast is er nog meer sport het komend weekeinde. De vrouwen van Drs. Vijfje spelen vrijdagavond thuis hun eerste eredivisieduel tegen OS Lusitanos.

De rugbyers van RCG beginnen de competitie in de eerste klasse zaterdagmiddag. Op de Esserberg is URC uit Utrecht de tegenstander.

De vrouwen van FC Groningen spelen zaterdagavond de eerste thuiswedstrijd. In stadion de Esserberg is Jong Hera United de tegenstander. Beide clubs wonnen hun eerste wedstrijd.

Zondag starten ook de hockeycompetities. Zo ontvangen de vrouwen van Groningen in Haren in de promotiedivisie Huizen.

Donar speelt zondag in Den Bosch tegen het plaatselijke Heroes voor de supercup bij het basketbal. Den Bosch werd landskampioen en won de beker. Donar is de verliezende bekerfinalist en mag daarom de supercup spelen.