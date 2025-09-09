Veel animo voor ‘uitkijken over Zuiderplantsoen’ vanaf cruiseschip; inschrijving vroegtijdig gesloten

Foto: Joris van Tweel

De inschrijving om uit te kunnen kijken over het Zuiderplantsoen vanaf de bovenste verdieping van het kantoor van DUO/Belastingdienst is vroegtijdig gesloten. Volgens Aanpak Ring Zuid is er veel animo voor het evenement.

In het Zuiderplantsoen vindt komende zaterdag het openingsfestival plaats. Eén van de onderdelen van het programma is de mogelijkheid om vanaf de bovenste verdieping van ‘het cruiseschip’ over het nieuwe Zuiderplantsoen te turen. In totaal was er plaats voor 240 omwonenden. “De afgelopen periode hebben we gezien dat de animo hiervoor enorm was,” vertelt Aanpak Ring Zuid. “We hebben de inschrijving daarom vervroegd moeten sluiten. De 240 mensen die van het uitzicht mogen gaan genieten, hebben inmiddels een bevestigingsmail gekregen.”

Aanpak Ring Zuid heeft ook veel mensen teleur moeten stellen. “Ook deze mensen hebben een mailbericht van ons gekregen. Het aantal plekken bovenin is beperkt, doordat de vergaderzaal ruimte biedt voor ‘slechts’ 20 personen per keer. Alle bezoekers moeten bovendien met de lift naar boven en naar beneden. Het is daarom helaas niet mogelijk om meer mensen deze kans te geven.”

De lijst van bezoekers is nu definitief, aldus Aanpak Ring Zuid. “Vanwege de beveiliging in het gebouw kunnen we geen wijzigingen meer aanbrengen. Dat betekent dus dat we geen nieuwe bezoekers meer kunnen toevoegen. Ook het ruilen van plekken is niet meer mogelijk.” Mensen die zijn uitgeloot, zijn zaterdag wel welkom in de hal van het gebouw van DUO/Belastingdienst. Deze hal is namelijk één van de vier locaties van de Open Deuren Tocht, die ook deel uitmaakt van het programma.