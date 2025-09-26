Veel activiteiten rond klassieker Be Quick 1887 – Velocitas 1897

Foto Andor Heij: Velocitas - Be Quick

De klassieker in de eerste klasse H tussen Be Quick 1887 en Velocitas 1897 staat zaterdag op het programma. De wedstrijd in de tweede competitieronde begint al om 13.30 uur. Het slot van de wedstrijd is te volgen op de radio via OOG Sport.

De Esserberg staat rond de wedstrijd bol van de activiteiten. De eerste selectie van Be Quick wordt voorgesteld, alle spelers en spelertjes van Be Quick gaan op de foto en er wordt een nieuw scorebord onthuld. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor jong en oud en de dag wordt afgesloten met de wedstrijd tussen de vrouwen van FC Groningen en Jong Heerenveen.

In de vierde divisie ontvangt PKC’83 om 14.30 uur Quick’20 uit Oldenzaal. PKC heeft vier punten uit vijf wedstrijden en staat veertiende. Quick’20 is vierde met tien uit vijf.

GVAV Rapiditas speelt in de tweede klasse J de eerste thuiswedstrijd op zaterdag. De Groningers, die de overstap maakten van het zondag naar het zaterdagvoetbal, mogen zich revancheren van de nederlaag vorige week. Om 17.30 uur is FC Meppel de tegenstander.

In 3R staan twee derby’s op de rol: Groen Geel tegen Be Quick 1887 (zaterdag). Beide ploegen wonnen afgelopen weekeinde. Aanvang 15.15 uur Helpman ontvangt The Knickerbockers. Helpman won de eerste wedstrijd met ruime cijfers, TKB verloor dik. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

De uitzending van OOG Sport begint zaterdag om 15.00 uur. Er is onder meer een uitgebreid interview met Mischa Visser te horen, die dit jaar als assistent-trainer bij FC Groningen begon.