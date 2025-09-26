VanWonen koopt laatste grond in Ebbingekwartier van Nijestee

Foto via VanWonen

Ontwikkelaar VanWonen heeft de grond voor de laatste te ontwikkelen locatie in het Ebbingekwartier gekocht van woningcorporatie Nijestee.

Het gaat om het terrein tussen de Borgmanschool en de Kunstwerf, waar voor een groot deel betaalbare woningen moeten gaan komen. Volgens Nijestee verkoopt de woningcorporatie het terrein, omdat het zich wil richten op nieuwbouwprojecten in de Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad.

VanWonen werkt het komende halfjaar de eerste plannen uit, waarbij ook omwonenden en andere belanghebbenden mogen meedenken. Het voorlopig ontwerp moet in het voorjaar van 2026 klaar zijn.