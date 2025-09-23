Vanaf zaterdag anderhalve week minder of geen treinen tussen Bedum en Delfzijl

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

ProRail werkt vanaf komende zaterdagnacht zo’n anderhalve week aan het spoor tussen Bedum en Delfzijl. Daardoor moeten ook reizigers van en naar de stad Groningen rekening houden met extra reistijd.

Er wordt gewerkt tot en met de donderdagochtend van 9 oktober. Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober wordt er even niet gewerkt. Aannemers gaan in deze periode voor ProRail op verschillende delen het spoor, bruggen, wisseldelen, ballaststenen en de ondergrond aanpakken.

Ook wordt er een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers geplaatst in Loppersum. Deze onderdoorgang vervangt twee onbewaakte spoorwegovergangen, die worden weggehaald in deze periode.

Door de werkzaamheden rijden er van zaterdag 27 september 01.00 uur tot donderdag 9 oktober, 05.00 uur minder of geen treinen tussen Bedum en Delfzijl. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer van Arriva.