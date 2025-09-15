Vanaf dinsdag ook in Stad weer coronaprikken voor ouderen en kwestbaren

Bron: OOG Radio & Televisie

Vanaf dinsdag kunnen inwoners van de gemeente Groningen weer op verschillende locaties van de GGD (op afspraak) terecht voor de coronaprik.

De campagne ging maandag van start in Hoogezand. Vanaf dinsdag is ook onze gemeente aan de beurt. Er wordt dan geprikt in Lewenborg (wijkcentrum Het Dok) en in Vinkhuizen (aan de Zilverlaan bij Lycurgus). Vanaf donderdag begint de GGD ook met vaccineren in Haren, in de kantine van Be Quick aan de Rijksstraatweg.

Iedereen van 60 jaar en ouder krijgt een uitnodiging per post van het RIVM. Niet iedereen heeft de brief al ontvangen. In de brief staat of er al een afspraak is ingepland of dat men zelf een afspraak moet maken. Wie zelf een afspraak moet maken, kan dat doen via www.planjeprik.nl of telefoonnummer 0800 7070.

Ook volwassenen van 50 tot en met 59 jaar die de griepprik krijgen, mensen met een ernstige aandoening of kwetsbaar gezinslid, en zorgmedewerkers die werken met kwetsbaren kunnen de prik halen. Zij mogen ook zonder brief een afspraak maken.

Wie door gezondheidsproblemen niet zelf naar een locatie kan komen, kan bellen met 0800 7070. Er wordt dan gekeken naar een oplossing, bijvoorbeeld via het mobiele team dat mensen thuis kan prikken.