Van tattoos tot tango: dit is er te doen tijdens de Groninger Museumnacht

Foto: Groninger Museum

Op zaterdag 20 september openen zeven musea in Groningen weer tot na middernacht hun deuren. Tijdens de Groninger Museumnacht van dit jaar kunnen bezoekers genieten van tentoonstellingen, muziek, dans, poëzie, workshops en nog veel meer.

Hoewel Museum aan de A al enige tijd gesloten is vanwege een grootschalige verbouwing, opent het speciaal voor deze avond de deuren. Bezoekers kunnen er Egyptische danslessen volgen, Gronings leren of theater zien. Ook varen er historische schepen tussen het Museum aan de A en het Groninger Museum met muziek en verhalen aan boord.

In het Groninger Museum zijn rondleidingen, performances en muziek bij de tentoonstelling Welcome to the Dreamhouse!. Er is een iconische performance van David Lamelas, optredens van Baby Berserk en een DJ-set van Ko Kliko.

Ook tentoonstellingen in Niemeyer en Akerk

In Forum Groningen staat de kunst van tatoeages centraal met de internationale tentoonstelling TATTOO. Bezoekers kunnen live tattoo-sessies zien, meedoen aan een pubquiz of losgaan met Guitar Hero. Ook zijn er optredens en muziek, net als in de Synagoge Groningen.

In het Universiteitsmuseum staat het menselijk brein centraal met exposities, een potje Brain Bingo en een FoodLab over eten en fermentatie.

Ook op verrassende plekken is er veel te doen. In de Niemeyerfabriek zijn workshops, quizzen en een fototentoonstelling van World Press Photo te zien. GRID Grafisch Museum werkt samen met de Akerk en pakt uit met zeefdrukken, poëzie en een performance van Noordstaat.

Negende editie

De Museumnacht, een gezamenlijk initiatief van Forum Groningen, GRID, het Groninger Museum, Museum aan de A, Noorderlicht, Synagoge Groningen en het Universiteitsmuseum, wordt inmiddels voor de negende keer georganiseerd. De avond trekt ieder jaar een groot en jong publiek en is vaak snel uitverkocht.

Meer informatie en het volledige programma is hier te vinden.