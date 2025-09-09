Vader die zoon doodstak in Oosterpoortbuurt betuigt spijt, zaak wordt in november inhoudelijk behandeld

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De 46-jarige man die vorig jaar december zijn 12-jarige zoon doodstak aan de Blekerslaan in de Oosterpoortbuurt heeft spijt van wat er is gebeurd. Volgens DvhN en RTV Noord werd dat duidelijk tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen de man, die voor het eerst zelf in de rechtbank verscheen.

Het drama speelde zich af op 29 december in een woning aan de Blekerslaan. De jongen woonde normaal bij zijn moeder in Amsterdam, maar logeerde bij zijn vader toen het misging. Hij werd met meerdere messteken om het leven gebracht.

De verdachte heeft bekend dat hij zijn zoon heeft gedood. Hij zegt dat hij op dat moment niet zichzelf en in de war was. Deskundigen denken dat hij mogelijk in een psychose zat.

Volgens het Openbaar Ministerie is tbs met dwangverpleging noodzakelijk om nieuw gevaar te voorkomen. De advocaat van de verdachte vindt dat een lichtere vorm, tbs met voorwaarden, voldoende kan zijn omdat de man met medicatie beter functioneert Daarvoor vroeg de advocaat om extra onderzoek.

Maar de rechtbank besloot dat er geen extra onderzoek meer komt. Wel mogen de psycholoog en psychiater die de man onderzochten later nog als getuigen worden gehoord. De zaak tegen de verdachte wordt op 20 november inhoudelijk behandeld.