UWV Groningen verhuist groot deel dienstverlening naar Stationsweg

Vanaf komende dinsdag bundelt het UWV een groot deel van haar dienstverlening in Groningen op haar locatie aan de Stationsweg.

Het kantoor aan de Stationsweg ligt direct naast het Hoofdstation en tegenover het Groninger Museum. Het kantoor van het UWV in het pand van het gemeentelijke pand van Sociale Zaken aan het Harm Buiterplein blijft bestaan, maar alleen voor dienstverlening aan werkgevers. De samenwerking met de gemeente blijft gewoon bestaan zoals die is, benadrukt het UWV.

Volgens UWV is het een voordeel van de bundeling dat cliënten voortaan op één centrale plek terechtkunnen en niet meer naar verschillende locaties hoeven. Cliënten die al een afspraak hebben, krijgen bericht over de nieuwe locatie.