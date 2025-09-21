Urban Sports Event Grote Markt smaakt naar meer: “We worden door het grote publiek omarmd”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Urban Sports Event op de Grote Markt is zaterdag, ondanks de regen, een succes geworden. Dat zegt Alex Tjoelker van de organisatie. Volgens Tjoelker smaakt het naar meer, waarbij er inmiddels al voorzichtig wordt nagedacht over een vervolg volgend jaar.

Alex, het was gisteren in letterlijke zin een dag met twee gezichten…

“Dat kun je wel zeggen. Het begon heel mooi, maar halverwege het programma moesten we vanwege de regen besluiten om te stoppen. Ondanks dat kunnen we terugkijken op een heel geslaagd evenement. Ons doel was om de breedtesport op een mooie manier neer te zetten in de huiskamer van de stad. Het moest een evenement worden waarop jong en oud in aanraking zouden komen met de urban sports. De Grote Markt leent zich daar uitstekend voor. We hebben een publiek ontmoet dat waarschijnlijk voor heel andere doeleinden de binnenstad in was gegaan en tegen ons aanliep. Dat heeft heel goed uitgepakt.”

Even een paar stappen terug. Hoe is dit idee geboren om dit evenement op de Grote Markt te organiseren?

“We bevinden ons momenteel in de Nationale Sportweek. Dat is een heel mooi haakje om dit evenement aan op te hangen. In het verleden hebben we ook dergelijke showcases opgezet. Die vonden bijvoorbeeld plaats op de skatebaan of in het Colosseum. We keken daarbij welke locatie we vooral konden gebruiken. En dat was absoluut leuk en waardevol, waarbij onze doelgroep en ook de aanhang daar blij mee waren. Het zorgde ook voor aanwas van onderaf. Maar wat je eigenlijk wilt, is dat je mensen die niet bekend zijn met de urban sports kennis laat maken. De Grote Markt is de afgelopen jaren flink veranderd. De ondergrond is nu veel geschikter voor dergelijke evenementen als dit.”

Ik kan me voorstellen dat je in de aanloop misschien toch wat zenuwachtig bent, want hoe pakt het uit?

“Er was absoluut sprake van gezonde zenuwen. Voor ons was heel duidelijk dat we op de Grote Markt op een A-locatie staan. Het biedt de mogelijkheid om in de puurste vorm te laten zien wat de breedtesport inhoudt. We hebben het mooi aan kunnen kleden. Er waren demonstraties en workshops van BMX, breakdance, freerun, 3×3 basketbal en er was bijvoorbeeld ‘live graffiti painting’. De dag werd geopend door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport die mooie woorden sprak. De dag begon zonnig, waarbij er direct tientallen tot honderden mensen kwamen kijken. Binnen tien minuten was voor mij duidelijk: met de middelen die we hebben, hebben we echt iets moois neergezet dat omarmd wordt.”

Vorig jaar hebben wij OOG uitgebreid aandacht besteed aan de urban sports. De afdronk van dat artikel was dat de sporten ontzettend in de lift zitten. Zijn jullie misschien populairder dan je zelf kunt bevroeden?

“Dat is een mooie vraag. Onze voornaamste zorg voor deze dag was of wij echt zo tof zijn als we zelf denken. Trekken we een breed publiek, of zijn we toch juist niche? Daar zaten de zenuwen. Maar voor ons is duidelijk geworden dat het publiek de waarde ziet. Er was een heel brede opkomst. Er vonden gisteren verschillende workshops en demonstraties plaats. Als je dan een heel gemêleerd publiek ziet joelen en juichen, dan wordt duidelijk dat het heel breed gedragen wordt. We horen er gewoon bij.”

Wat zullen jullie dan met een prettig gevoel naar huis zijn gegaan?

“Absoluut. We hebben een goede stap gezet. En hopelijk heeft dit ook zijn invloed op de Urban Sports Agenda. Ons doel is dat we in de gemeente een hub neer kunnen zetten die een aanzuigende werking voor de regio heeft. Waar op urban sports-gebied wedstrijden georganiseerd kunnen worden, waar op hoog niveau gestreden wordt om de prijzen. Maar tegelijkertijd moet het ook een piramide zijn, waarbij er aan de onderkant lessen en cursussen worden aangeboden waarbij jongeren lessen en trainingen kunnen krijgen om beter te worden. Wat we gisteren hebben gezien, is denk ik een duidelijk signaal om serieus met ons in gesprek te gaan om zoiets te realiseren.”

Ik refereerde al even naar het artikel dat we vorig jaar schreven, waar deze ambitie ook in doorklonk. Groningen zou de urban sportshoofdstad moeten worden. Welke stappen zijn er in de afgelopen twaalf maanden gezet?

“De mensen die zich bezighouden met urban sports zijn doorpakkers. Wat we vandaag bedenken, is morgen geregeld. Dat is onze werkwijze. Het afgelopen jaar zijn er voorzichtige gesprekken geweest over locaties en het huisvesten van disciplines, er is gebrainstormd, er zijn diepgaande gesprekken geweest. Het gaat voorwaarts. Maar vanuit ons perspectief gezien kan het nooit snel genoeg gaan. Wij willen graag stappen zetten, dat er een projectleider wordt aangesteld en dat we aan de slag kunnen. Maar zo werkt het niet. Het contact met de gemeente is goed, er worden stappen gezet. En voorzichtig gaan we voorwaarts, waarbij er hopelijk een mooi resultaat gaat ontstaan.”

Terug naar de dag van gisteren. Moet deze dag volgens jou een vervolg krijgen?

“Dat is wel onze insteek. De vraag is alleen of je het in september moet organiseren. Het haakje met de Nationale Sportweek is aantrekkelijk, maar in de afgelopen jaren zijn er drie tot vier verregende edities geweest. Misschien moet je juist wel gaan zitten in het begin van de zomervakantie, of er net voor. Daar kunnen we het gesprek over aangaan. Wel is voor ons de locatie heel duidelijk: de Grote Markt is hier ideaal voor. En wellicht zou je daarbij ook kunnen kijken naar een meerdaags evenement waarbij je het onderwijs wellicht kunt betrekken. Aan de andere kant: we doen alles zelf. Het opbouwen, het begeleiden, het afbreken. Het was gisteren een lange dag. Maar tegelijkertijd ben ik wel een groot voorstander van bijvoorbeeld een onderwijscarrousel, met workshops, een wedstrijdevent en demonstraties waardoor kinderen en tieners de mogelijkheid krijgen om hun horizon te verbreden. Het lijkt me goed om daar breed over na te denken.”