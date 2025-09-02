Universiteit komt met centraal meld- en informatiepunt Sociale Veiligheid

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft sinds afgelopen maandag een centraal meld- en informatiepunt Sociale Veiligheid. Het punt is bedoeld voor iedereen die studeert, werkt of betrokken is bij de universiteit en vragen of meldingen heeft over ongewenst gedrag.

Via één online ingang kan iedereen contact opnemen met de coördinatoren van het meld- en informatiepunt. Zij verwijzen vervolgens door naar de juiste ondersteuning en kunnen deskundigen inschakelen om een zaak verder te onderzoeken. Wie direct contact wil, kan ook terecht bij een vertrouwenspersoon of ombudsfunctionaris. Ook anonieme meldingen zijn mogelijk.

Het nieuwe meldpunt moet ongewenst gedrag sneller te signaleren en effectiever aan te pakken, stelt RUG-bestuurslid Hans Biemans: “Onze medewerkers en studenten moeten veilig kunnen werken en studeren. Dit nieuwe meld- en informatiepunt kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. We stimuleren iedereen om bewust bekwaam te worden in respectvol en gelijkwaardig gedrag. In de afgelopen jaren hebben we daarover trainingen en dialoogsessies georganiseerd en daar gaan we mee door. We willen ongewenst gedrag, zoals intimidatie en agressie, tijdig kunnen signaleren en aanpakken.”

Het meldpunt is hier te contacteren. Meer informatie over het nieuwe meldpunt vinden studenten en medewerkers hier.